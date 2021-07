Filmpreis als Nacht der Frauen

Großer Sieger des gestern in Wien verliehenen österreichischen Filmpreises ist das als bester Spielfilm ausgezeichnete Werk "The Trouble With Being Born" von Sandra Wollner, die auch für die beste Regie ausgezeichnet worden ist. Die Vöcklabruckerin Sabine Derflinger holte mit "Die Dohnal" den Dokumentarfilm-Preis. Bester Hauptdarsteller wurde Thomas Prenn (27) im Identitätsdrama "Hochwald", beste Hauptdarstellerin Christine Ostermayer (84) im Migrationsdrama "Ein bisschen bleiben wir noch". Mehr auf nachrichten.at