Filmpreis: Acht Nominierungen für "Corsage"

Zumindest nicht, wenn es um die Nominierungen für die höchste Auszeichnung im Filmland geht, die am 15. Juni in Wien verliehen wird. Mit acht Preischancen führt die Arbeit von Marie Kreutzer seit gestern das Nominiertenfeld an. Florian Teichtmeister, der sich vor Gericht wegen Besitzes von Bildmaterial in Zusammenhang mit Kindesmissbrauch verantworten muss, spielt in "Corsage" Kaiser Franz Joseph.

Auf Platz zwei im Rennen liegt mit sieben Nominierungen das Coming-out-Drama "Eismayer" (Regie: David Wagner), gefolgt von "Der Fuchs" mit fünf Preischancen, in dem der Salzburger Adrian Goiginger die Beziehung seines Urgroßvaters zu einem Fuchswelpen im Ersten Weltkriegs fiktional aufarbeitet. Alle drei Werke sind als bester Film und für ihre Hauptdarsteller nominiert.

Monika Buttinger Bild: (Tekirdali)

Oberösterreicherinnen im Feld

Was auffällt, ist der starke Auftritt von Oberösterreicherinnen. So geht die Linzerin Monika Buttinger in der Kategorie Kostüm für "Corsage" ins Rennen. Die Innviertlerin Eva Klampfer alias "Lylit" wurde für ihre erste Filmmusikkomposition für "Eismayer" nominiert.

Die Schartner Editorin Nora Czamler ist mit ihren Schnittkolleginnen ebenfalls für "Eismayer" nominiert. Die Vöcklabruckerin Sabine Derflinger ("Alice Schwarzer") hat Chancen in der Sparte Dokumentarfilm. Die Welserin Leni Gruber und ihr Linzer Co-Regisseur Alex Reinberg sind für den Kurzfilm "Hollywood" nominiert.

