Das Leben des Schauspielstars, Autors und Jahrhundertzeugen Hardy Krüger endete am Mittwoch nach 93 Jahren in Kalifornien, wo die Filmlegende mit seiner dritten Frau Anita Park sein zweites Zuhause neben Hamburg hatte. Mit hellwachen blauen Augen, Charaktergesicht und markanter Stimme, die er für Hörspiele und -bücher nutzte, hat sich der gebürtige Berliner in das europäische Nachkriegskino eingeschrieben. Dabei hätte sein Leben, wäre es nach einem hastig einberufenen Kriegsgericht gegangen,