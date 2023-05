Was im Detail an einem Set vorgefallen ist, kann kein Außenstehender vom fertigen Werk ableiten. Wer den Kinofilm „Sparta“ des Wiener Regisseurs Ulrich Seidl (70) aber gesehen hat, den massive Vorwürfe begleiteten, die das Wohl der Laienkinderdarsteller betrafen, kann sich danach einiger Dinge gewiss sein: „Sparta“ zeigt keine sexuelle Gewalt an Kindern.