Filmfestspiele von Venedig: Hohe Erwartungen an angekündigte Filme

Kommende Woche starten in Venedig wieder einmal die jährlichen Filmfestspiele. Schon vergangenes Jahr haben nun auch Oscar-nominierte Filme, wie "Dune", "Spencer" oder "The Power of the Dog" die Zuschauer begeistert. Dieselben Erwartungen bestehen auch schon bei den Filmen, die Anfang September das erste Mal präsentiert werden. Bekannte Schauspieler wie Hugh Jackman, Adam Driver, Ana de Armas und viele mehr werden heuer dabei sein, um auf dem Roten Teppich ihre Filme zu repräsentieren.

Die vielversprechendsten Filme

Don't Worry Darling, Olivia Wilde: Der Psychothriller von Olivia Wilde, einer US-amerikanischen Schauspielerin und Regisseurin, spielt in den 1950er Jahren und kommt am 23. September erstmals in die Kinos. Alice (Florence Pugh) lebt ein eher langweiliges Leben als Hausfrau, ihr Ehemann (Harry Styles) widmet sich voll und ganz dem mysteriösen "Victory-Projekt". Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Psychothriller von Olivia Wilde, einer US-amerikanischen Schauspielerin und Regisseurin, spielt in den 1950er Jahren und kommt am 23. September erstmals in die Kinos. Alice (Florence Pugh) lebt ein eher langweiliges Leben als Hausfrau, ihr Ehemann (Harry Styles) widmet sich voll und ganz dem mysteriösen "Victory-Projekt". Bones and All, Luca Guadagnino: Schon 2018 gelang es dem Filmregisseur Luca Guadagnino mit dem Film "Call me by your name" für einen Oscar nominiert zu werden. Auch der Schauspieler Timothée Chalamet, der bei dem neuen Film "Bones and All" eine der zwei Hauptrollen besetzt, wurde damals für die Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert. Das Horror-Drama kommt am 23. November in die Kinos und neben Timothée Chalamet spielen unter anderem auch Taylor Russel und Mark Rylance mit.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Blonde, Andrew Dominik: Diese Filmbiografie über Marilyn Monroe hat den gleichnamigen, 2000 erschienenen Roman von Joyce Carol Oates als Vorlage. Die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas besetzt die Hauptrolle.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

White Noise, Noah Baumbach: Der Drehbuchautor und Filmregisseur Noah Baumbach präsentiert wieder einmal einen vielversprechenden Film bei den Filmfestspielen. Im Jahr 2019 war das erstmals der Fall, mit dem Film "Marriage Story", der dann auch einen Oscar gewann. Die Hauptrolle besetzt, wie bei "Marriage Story", Adam Driver. Außerdem bei White Noise als Schauspielerin mit dabei: Die Partnerin Baumbachs Greta Gerwig. Das Multitalent hat in der Vergangenheit als Regisseurin von Filmen wie "Little Women" oder "Lady Bird" auf sich aufmerksam gemacht.

Greta Gerwig (Mitte) mit Saoirse Ronan (links) und Florence Pugh (rechts). Ronan und Pugh besetzten die Hauptrollen in Gerwigs Film "Little Women" (2019). Florence Pugh wird bei den Filmfestspielen von Venedig ebenfalls in "Don't Worry Darling" zu sehen sein. Bild: REUTERS

The Son, Florian Teller: Das Familiendrama ist eine Adaption des gleichnamigen Bühnenstücks des französischen Regisseurs und Autors Florian Teller. Der Film wird am 7. November erstmals ausgestrahlt werden. Die Hauptrollen übernehmen Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Zen McGrath und Anthony Hopkins.

TÁR, Todd Field: Der Film handelt einer Dirigentin (Cate Blanchett), die als erste Frau ein großes deutsches Orchester leitet. Sie muss sich in diesem hauptsächlich männerdominierten Beruf bewähren.