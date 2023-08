Filmfestspiele Venedig: Weniger Stars wegen Streik

Vor dem Beginn am 30. August ist noch unklar, welche Filmgrößen nach Italien reisen. Zu den Stars, die kommen wollen, gehören Sofia Coppola, Adam Driver, Jessica Chastain und Penelope Cruz. Bereits abgesagt hat Bradley Cooper, der im Wettbewerbsfilm "Maestro" über den Komponisten Leonard Bernstein die Hauptrolle spielt und auch Regie geführt hat.

Freudig seiner Reise nach Venedig blickt indes der deutsche Regisseur Timm Kröger (37) entgegen, der im Wettbewerb mit seiner österreichischen Koproduktion "Die Theorie von allem" vertreten ist. Sein Thriller mit Burgtheater-Ensemblemitglied Jan Bülow in einer Haupt- und dem Salzburger Gottfried Breitfuß in einer Nebenrolle ist in Schwarz-Weiß gehalten. Er spielt in den 1960er Jahren und erzählt von einem Physikkongress in den Schweizer Alpen, bei dem mysteriöse Dinge geschehen.

Werke zweier Umstrittener

Neben "Die Theorie von allem" sind heuer 22 Beiträge im Rennen um den Goldenen Löwen im Wettbewerb. Darunter befinden sich mit Filmen von Sofia Coppola, David Fincher oder Michael Mann Werke namhafter US-Filmemacher. Zahlreiche Stars wirken in den Wettbewerbsbeiträgen mit, darunter Emma Stone, Willem Dafoe, Michael Fassbender oder Tilda Swinton.

Außer Konkurrenz laufen heuer Werke zweier wegen Missbrauchsvorwürfen umstrittener Filmemacher: das Beziehungsdrama "Coup de chance" von Woody Allen und die Komödie "The Palace" von Roman Polanski.

Die mehr als 11.000 gewerkschaftlich organisierten Drehbuchautoren streiken in den USA seit Anfang Mai. Seit Mitte Juli haben sich zudem Zehntausende Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA angeschlossen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper