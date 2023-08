Festspiele Venedig: Die vielversprechendsten Filme

Die 80. Filmfestspiele in Venedig starten am Mittwoch.

Der Top-Film bei den diesjährigen Festspielen hätte Luca Guadagninos Film "Challengers" mit der zweifachen Emmy-Gewinnerin Zendaya sein sollen. Der Regisseur gewann vergangenes Jahr mit "Bones and All" den silbernen Löwen als besten Regisseur und feierte auch mit dem Drama "Call me by your name" (2017) große Erfolge. Anlässlich der Hollywood-Streiks entschied Guadagnino jedoch als Zeichen der Solidarität den Film nicht in Venedig zu präsentieren.

Auch die Anwesenheit mancher Filmstars ist noch nicht bestätigt. Erwartet wird aber, dass es verglichen mit den vergangen Jahren etwas an Prominenten am roten Teppich mangeln wird. Der Schauspieler und Filmemacher Bradley Cooper, der zuletzt auch als Regisseur mit "A Star Is Born" glänzte, hat entschieden nicht bei den Filmfestspielen dabei zu sein, obwohl sein neuer Film "Maestro", in dem er auch die Hauptrolle besetzt, im Wettbewerb ist.

Die Must-Sees des Filmfestivals

Trotz fehlender Star-Präsenz und auch ohne "Challengers" hat das diesjährige Filmfestival in Venedig genügend Filme zu bieten, die für Kinofans sicherlich noch länger ein Gesprächsthema sein werden.

Priscilla, Sofia Coppola

Nur ein Jahr nach dem vielfach ausgezeichneten Film "Elvis" folgt "Priscilla" von Sofia Coppola. Diesmal ist der Protagonist jedoch nicht Elvis Presley sondern Priscilla Presley, mit der er sechs Jahre verheiratet war und eine gemeinsame Tochter hatte. Der Film basiert auf Priscillas Memoir "Elvis and Me" (1985) und erzählt ihre Geschichte vor allem während der Ehe. Coppolas Filme sind für die ergreifende Darstellung von Weiblichkeit und Frauenfiguren bekannt. Cailee Spaeny besetzt die Hauptrolle und Jacob Elordi spielt den King des Rock 'n' Roll.

The Killer, David Fincher

Mit Filmen wie "Fight Club", "Sieben" und "Gone Girl" hat es der Regisseur David Fincher geschafft, sich einen Namen in der Filmindustrie zu machen. Sehr wahrscheinlich ist, dass Fincher seinen bisherigen Erfolg mit seinem neuen Psycho-Thriller "The Killer" weiterführen wird. Mit Michael Fassbender ("X-Men", "Inglorious Basterds") und Tilda Swinton in den Hauptrollen klingt der Film noch vielversprechender.

Ferrari, Michael Mann

Die Geschichte des italienischen Rennfahrers und Unternehmers Enzo Ferrari wird heuer in einer Filmbiografie von Michael Mann gezeigt. Adam Driver, der zuletzt in "House of Gucci" und "Marriage Story" brillierte verkörpert Ferrari unter anderem während seiner Ehe mit Laura Ferrari (Penelope Cruz) und bis zu dem Mille Miglia Rennen 1957, das einen katastrophalen Ausgang hatte.

Maestro, Bradley Cooper

Mit "Maestro" stellt sich Bradley Cooper zum zweiten Mal sowohl vor als auch hinter die Kamera. Nach "A Star Is Born" (2019) kehrt Cooper wieder in die Musikwelt zurück. Dieses Mal spielt er den amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein, der vor allem mit "West Side Story" Berühmtheit erlangt hat. Coopers Film handelt sowohl von seiner legendären Karriere, als auch von seiner komplizierten Ehe mit Felicia Montealegre (Carey Mulligan).

Poor Things, Giorgos Lanthimos

Als feministische Art "Frankenstein" könnte man den Film "Poor Things" beschreiben. Die viktorianische Science-Fiction Komödie basiert auf einem Roman der frühen 90er von Alasdair Gray. Die Hauptfigur wird von der Oscar-Preisträgerin Emma Stone gespielt. Auch andere Stars wie Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef und Margaret Qualley spielen in dem Film mit, der in Österreich erst gegen Ende 2023 in die Kinos kommen soll.

Memory, Michel Franco

Eine weitere Oscar-Preisträgerin wird dieses Jahr auf der Leinwand der Festspiele zu sehen sein. Michel Francos "Memory" ist ein Beziehungsdrama, das Jessica Chastain und Peter Sarsgaard in den Hauptrollen zeigt.

The Wonderful Story of Henry Sugar, Wes Anderson

Mit einer Star-Besetzung kehrt Regisseur Wes Anderson zum zweiten Mal in diesem Jahr in die Kinos zurück. Mit "Asteroid City" hatte er bereits im Juni sehr gute Kritiken bekommen. "The Wonderful Story of Henry Sugar" ist ein Kurzfilm der mit den Schauspielern Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel und Ben Kingsley die gleichnamigen Kurzgeschichten von Roald Dahl zum Leben erwecken soll.

"Eine doppelte Dosis von Wes Anderson dieses Jahr mit Asteroid City in Cannes UND The Wonderful Story of Henry Sugar, uraufgeführt in Venedig nächste Woche."

Werke umstrittener Filmemacher

Neben namhaften US-Filmemachern wie Sofia Coppola, David Fincher oder Wes Anderson sind in Venedig dieses Jahr auch zwei Werke von umstrittenen Regisseuren zu sehen. Sowohl Woody Allen ("Coup de Chance"), als auch Roman Polanski ("The Palace") bringen wegen Missbrauchsvorwürfen kontroverse Meinungen ein.

Auch Bradley Cooper wurden antisemitische Hintergedanken vorgeworfen, als er für die Verkörperung seiner Rolle als jüdischer Komponist seine Nase künstlich vergrößern ließ.

