Filmfestspiele Locarno: Publikumspreis ging an Stefan Ruzowitzky

Erfolgreich verliefen für den in Linz aufgewachsenen Regisseur Stefan Ruzowitzky die 74. Filmfestspiele in Locarno: Der Oscarpreisträger ("Die Fälscher") siegte bei der Zuschauer-Abstimmung und gewann den Publikumspreis. Er hatte beim Festival seinen Antikriegsthriller "Hinterland" vorgestellt. In dem stark stilisierten, in der Tradition des deutschen Expressionismus gehaltenen Film spielt Murathan Muslu ("Vorstadtweiber") einen Kriegsheimkehrer, dessen Welt nach dem Ersten Weltkrieg zerbrochen ist. Der Film soll ab 8. Oktober in den heimischen Kinos zu sehen sein.

Der Hauptpreis, der Goldene Leopard, ging heuer die Sozialstudie "Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash" aus Indonesien. Regisseur Edwin ("Die Nacht der Giraffe") reflektiert darin die von Gewalt geprägte jüngere Geschichte seines Heimatlandes.

Regisseur Edwin erhielt den Hauptpreis. Bild: EPA

Der Preis für die beste Regie ging an den US-Amerikaner Abel Ferrara ("Bad Lieutenant") für den Polit-Thriller "Zeros and Ones". Den Spezialpreis der Jury bekam das Historiengemälde "A New Old Play" des chinesischen bildenden Künstlers und Regisseurs Qi Jiongjiong.

Russin als beste Schauspielerin

Als beste Schauspielerin wurde die Russin Anastasiya Krasovskaya als "Gerda" in der Milieustudie von Regisseurin Natalya Kudryashova (Russland) ausgezeichnet. Mohamed Mellali und Valero Escolar wurden gemeinsam als beste Schauspieler in der Arbeiter-Komödie "Sis dies corrents" ("The Odd-Job Men") der spanischen Filmregisseurin Neus Ballús ("Die Plage") geehrt.

Für Österreich gab es eine weitere Auszeichnung: Der Wiener Regisseur Peter Brunner wurde von der Jury für seinen Film "Luzifer" mit dem "Boccalino d’Oro" für die beste Regie prämiert. Im Film spielen Shootingstar Franz Rogowski und Susanne Jensen einen geistig zurückgebliebenen jungen Mann und seine Mutter, die in einer einsamen Berghütte ein glaubensgeprägtes Dasein führen, bis die Zivilisation in diese vermeintliche Idylle einzubrechen droht.

Im Nachwuchsbewerb wurde die Deutsche Saskia Rosendahl in der Romanverfilmung "Niemand ist bei den Kälbern" als beste Schauspielerin geehrt.

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) gratulierte Ruzowitzky und Brunner am Sonntag in einer Aussendung zu den Erfolgen in Locarno. Die Preise seien ein Beweis für die "Vielfalt und Qualität, die den österreichischen Film auszeichnet". Auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) zeigte sich erfreut, "dass der österreichische zeitgenössische Film eine weitere internationale Anerkennung erfahren hat".