Filmfestspiele Cannes: Regisseur Spike Lee wird Jury-Präsident 

Lee war im Februar vergangenen Jahres in Hollywood für sein adaptiertes Drehbuch zur Polit-Satire "BlacKkKlansman" ausgezeichnet worden. Der 62-Jährige wird der erste Jury-Vorsitzende schwarzer Hautfarbe in der Geschichte des Filmfestivals sein. Lee reagierte „zugleich geschockt, glücklich, überrascht und stolz" auf seine Ernennung. In einer Erklärung zeigte er sich „geehrt" davon, als erster Vertreter der „afrikanischen Diaspora" in den USA die Cannes-Jury zu leiten.

Bei dem Festival wird der Schöpfer von Werken wie „Nola Darling" (“She's Gotta Have It"), „Do the Right Thing" und „Malcolm X" auch mit einer Goldenen Palme für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Lee hat eine enge Beziehung zum Cannes-Festival - dort feierten sieben seiner Werke ihre Premiere. 2018 hatte Lee in Cannes US-Präsident Donald Trump heftig kritisiert. Anlass war der Tod einer jungen Gegendemonstrantin bei rechtsextremen Demos in Charlottesville im Vorjahr gewesen. „Wir haben einen Typen im Weißen Haus, ich werde nicht seinen Namen sagen, der diesen Moment nicht nur für Amerikaner, sondern für die ganze Welt verspottet hat", hatte Lee gesagt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.