Mindestens 25 Frauen wurden im Jänner 2013 auf dem Tahrir-Platz in Kairo eingekesselt und vergewaltigt. Die Kundgebung zum zweiten Jahrestag des Arabischen Frühlings, an der die Frauen teilnahmen, endete in teils bestialischer sexueller Gewalt. Scharen wütender Frauen solidarisierten sich und gingen auf Ägyptens Straßen. Unter ihnen die Regisseurin und Drehbuchautorin Samaher Alqadi. Die Kamera wurde ihr Mittel zur Dokumentation der Proteste und fühlte sich wie "ein Schutzschild" an.