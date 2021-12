Eric Cantona als Coach fürs Leben Der Job wird Eric Bishop (Steve Evets) zu viel, die Söhne entgleiten dem Alleinerzieher und seit mehr als einem Jahrzehnt kann nur an eine Frau denken: Lily (Stephanie Bishop). Die Liebe seines Lebens hat der Brite im Film "Looking for Eric" (2009) verlassen, weil ihm seine Psyche schon damals zu schaffen machte. Doch als er am Boden liegt, spuckt sein Geist die Rettung aus: Ihm erscheint Fußball-Idol Eric Cantona, der sich selbst spielt und Eric in die Spur