Filmavantgardist Gustav Deutsch starb im Alter von 67 Jahren

Der österreichische Filmavantgardist Gustav Deutsch ist tot. Der Wiener, der von 2015 bis 2017 an der Linzer Kunstuni lehrte, verstarb am Samstag im Alter von 67 Jahren, wie das Österreichische Filmmuseum bekannt gab. "Mit dem Tod von Gustav Deutsch verlieren wir einen herausragenden Künstler, dessen Werk die Grenzen zwischen den Sparten überwand", heißt es in der Würdigung.

Geboren wurde Gustav Deutsch am 19. Mai 1952 in Wien, und er begann seine künstlerische Karriere nach der Schule zunächst als Zeichner, Musiker und Fotograf respektive nahm er an der Wiener TU das Architekturstudium auf, das er 1979 abschloss. Ab dieser Zeit veröffentlichte er als Mitglied der Medienwerkstatt Wien auch erste Experimentalfilme.

Ausstellung auch im Lentos

Zugleich war der Filmemacher nie auf eine künstlerische Ausdrucksform beschränkt. So gestaltete er als Mitglied der Künstlergruppe "Der Blaue Kompressor" eine Parkanlage oder zeichnete für mehrere Schwitzhütten verantwortlich. Mit seiner Lebensgefährtin Hanna Schimek verwirklichte er in Marokko oder auch im Linzer Lentos ("Licht | Bild | Realität atlas" 2004) Ausstellungen und rief später auf der griechischen Insel Ägina die Aegina Academy ins Leben, mit der er Kunst und Wissenschaft zu verbinden suchte. Wichtiger Teil in Deutschs Leben war das gesellschaftspolitische Engagement. So nahm er 1976 an der Arena-Besetzung teil und beteiligte sich am Wiederaufbau nach dem Erdbeben von Friaul. Den breitesten Bekanntheitsgrad sicherten Deutsch jedoch seine filmischen Werke. Mit der Trilogie "Film ist …" schaffte er den internationalen Durchbruch.

Auch sein letztes großes Leinwandwerk "So leben wir. Botschaften an die Familie" feierte 2017 nochmals das Medium des Amateurfilms. Seine schönste Arbeit wurde allerdings "Shirley – Visionen der Realität". Für die szenische Belebung von 13 Gemälden Edward Hoppers, die bei der Berlinale Premiere feierte, wurde Deutsch gemeinsam mit Schimek 2014 mit dem Österreichischen Filmpreis für das Szenenbild ausgezeichnet.