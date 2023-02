Figurenspielkunst bis Workshops im Kuddelmuddel

Als nächstes Erlebnis erwartet das Publikum die Geschichte von "König Kanon und der Kontrabass" am Sonntag, 11 Uhr – gesungen, am Bass gespielt und erzählt von Gabriel Federspieler (12). Zum Bilderbuch-Kino ins Moviemento-Kino lädt am Sonntag, 16 Uhr, Margit Zierhut mit "Für Hund und Katz ist auch noch Platz".

In den Semesterferien heißt es Bühne frei für die Wiener Kasperlbühne "Kasperl & Co" des Linzers Stefan Gaugusch mit dem Figurenspiel "Die Wunderlampe". Figurentheater-Meister Michael Hatzius zeigt im März "Ich bin Einhorn – wer bist du?". Zu den Bremer Stadtmusikanten als Musiktheater laden Bratschistin Judith Koblmüller und ihr Trio JJJ (10. 3.). Das nächste Kulturfrühstück bittet mit Matthias Kuchta (Lille Kartofler) zu "Rapunzel" in die Linzer Stadtoase Kolping (19. 3., ab 9 Uhr). In der Reihe "Kumulino" für alle ab sechs Monaten zu Gast ist die Theaterkiste mit "Schwimm, Socke, schwimm!" (11., 12. 3.). Ende Februar öffnen die Werkstätten für Zirkus, Breakdance, Tanz und Theaterspiel.

Info: 0732 / 600 444, www.kuddelmuddel.at

