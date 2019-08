Festspiele: Skulptur von Achim Freyer

Die Figur hat Freyer zusätzlich zur Neuproduktion von George Enescus Oper gefertigt und ist während der Festspielzeit zu sehen

Die 300 Kilogramm schwere, aus Holz, Stahl, Spiegelfolien, Styropor und Leder hergestellte, farbenreiche Skulptur beim Brunnenfoyer gibt einen Einblick in die Bildmagie und Metaphorik, die der Universalkünstler für die Neuproduktion auf die Bühne bringt. "Ich finde, dass man diese intensive künstlerische Arbeit nach außen bringen muss", sagte Freyer. Er halte es für wichtig, dass die Öffentlichkeit Anteil an der Kunst nehmen könne. Das Werk, das er extra für die Festspiele kreiert hat, verkörpere die Frage der Menschheit: "Wo kommen wir her, und wo gehen wir hin?"