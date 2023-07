Festspiele Bregenz: Eine Opern-Rarität als Einheizer für den "Blockbuster"

"Seien S’ ruhig streng, das kommt gut an", sagte Grete zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern vor dessen Rede zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele. Den Worten der Handpuppe, mit der Figurentheaterspieler und Moderator Nikolaus Habjan durch den Festakt führte, folgte tatsächlich eine markante Parteienschelte Van der Bellens.

Künstlerisch eröffnete der von der Wienerin Elisabeth Sobotka noch bis 2024 geleitete Reigen (designierte Nachfolgerin ist die Finnin Lilli Paasikivi) gestern Abend im Festspielhaus mit einer Rarität: Giuseppe Verdis Oper "Ernani" (1844), die ihm sechs Jahre bevor er "Rigoletto" vertonte, den Durchbruch als Komponist bescherte. Der Vierakter steht von seiner aggressiven Emotionalität her jener des innenpolitischen Parketts kaum nach. Zentrale Motive sind Rache und Macht. Drei Männer, Rebellenführer Ernani, Spaniens König Don Carlo und der gekränkte Silva, wollen alle die eine: Elvira. Ein Ränkespiel entwickelt sich, das auf dem Stoff eines exzellenten Beobachters der menschlichen Natur basiert: Victor Hugos ("Les Misérables") Theaterstück "Hernani ou l’Honneur castillan" (1830).

Lotte de Beer, "Ernani"-Regisseurin Bild: privat

"Ich weiß, dass die Oper wenig gespielt wird, obwohl die Musik so richtig geil ist", sagte Regisseurin Lotte de Beer. Das Werk biete "wenig Naturalismus", aber scharf erzählte Grotesken. "Ernani"-Dirigent Enrique Mazzola trägt ebenso die musikalische Verantwortung für den "Bodensee-Blockbuster", der in die zweite Runde geht: "Madame Butterfly". 2022 lag die Auslastung der Puccini-Oper bei 100 Prozent mit knapp 167.000 Besuchern. Heuer bietet man in Bregenz bis 20. August mehr als 70 Veranstaltungen, für die man 215.000 Karten auflegte – mindestens 90 Prozent waren vor dem gestrigen Auftakt gebucht.

Dabei wartet man mit einer besonderen österreichischen Erstaufführung (27. Juli) auf: Die Oper "The Faggots and Their Friends Between Revolutions" basiert auf dem Kultbuch (1977) des Amerikaners Larry Mitchell, das sexuelle und soziale Vielfalt in Form einer schrägen Utopie propagiert.

Zur Seebühne

Die Seebühne steht auf 119 in den Boden gerammten Pfählen aus Fichtenholz und Stahl. Das Bühnenbild für „Madame Butterfly“ wiegt 300 Tonnen. Es ist 23 Meter hoch und besteht aus 117 Kulissenteilen. Die Bauzeit beträgt zehn Monate, Mitglieder des Bühnenbildteams sind ausgebildete Industriekletterer. Die Tribüne wurde saniert und mit 6659 neuen Klappstühlen versehen.

