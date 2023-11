Festival - Eine Fabrik wird zum Musik-Labor

Die etwa 100 Jahre alte Kitzmantelfabrik in Vorchdorf, in der bis 1995 Schuhe und Leder hergestellt wurden, wird am 18. 11. zum Labor für experimentelle elektronische Musik. Das mehrtägige „New Salt Festival“ des Kulturhauptstadt-Programmes im Herbst kommenden Jahres in Bad Ischl beginnt heuer mit drei Auftaktkonzerten – jenes am 18. 11. ist das zweite.