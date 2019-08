Der Vertrag ist weder aufgesetzt noch unterschrieben, aber es steht so gut wie fest, dass Airan Berg nach dem diesjährigen "Festival der Regionen" in Perg auch die Ausgabe der oberösterreichischen Kunstbiennale von 2021 künstlerisch leiten wird. Und weil politisches Quereinsteigen vor der Nationalratswahl am 29. September Konjunktur hat, entschied sich auch Berg für eine Kandidatur.