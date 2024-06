Mit dem Konzert von Avec endete am Samstag das an Genre-Vielfalt kaum zu überbietende Fest.

„Als würde man lauter Menschen treffen, die das Leben feiern“, sagte eine Frau am Samstag auf dem Marktplatz in Ottensheim. Die Besucherin aus Eferding fasste damit die Wirkung des an diesem Abend zu Ende gegangenen o.heimArt Festivals zusammen.