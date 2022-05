Festival 4020: Eintauchen in die Musik des Wassers

"Über den Fluss …", das erste der beiden Konzerte, stellte in fünf Kompositionen jenes Überwinden und das Fremde auf der anderen Seite in den Mittelpunkt. Drei davon als Uraufführungen: Der dänische Komponist Mogens Christensen greift das mit Anestis Logothetis’ "Styx" begonnene Thema der "Unterirdischen Flüsse" – so auch der Titel – auf und wandelt sicher durch die mythologische Wasserwelt des Hades. Faszinierend, wie er Flöte, Klarinette, Klavier und zwei Schlagwerker in Schattierungen einsetzt.

Aus der "Winterreise"

Sven Birch, der den Abend kuratierte und das feine Ensemble 4020 eloquent leitete, steuerte zwei neue Stücke bei. Eines, dass das vielleicht bekannteste "Fluss"-Lied Schuberts – "Auf dem Flusse" aus der "Winterreise" – neu instrumentiert und kommentiert (Tenor: Matthäus Schmidlechner). Das zweite führte in die Unterwelt der nordischen Mythologie zum Fluss Slidr, der sich "ostwärts durch Eitertäler, Schlamm und Schwerter wälzt". So dringen auch die Klänge von Dowlands "Lachrymae" wie durch Nebel verzerrte Strukturen hindurch.

Beim zweiten Konzert gestaltete das Trio Weinmeister mit Marino Formenti am Klavier ein feines Programm mit Stücken von Salvatore Sciarrino, György Kurtág, Luciano Berio, Friedrich Cerha und Kaija Saariaho in der Klammer von Bachs Triosonaten und Klaus Langs Kompositionen – mit leisen wie delikaten Kontrapunkten. (wruss)

Fazit: Höchst intensiver Abend mit zwei beeindruckenden Programmen