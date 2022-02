Ferien! Es gibt viel zu tun und zu entdecken

Auch wenn man es noch so sehr versucht – es bleibt wohl unmöglich, den Nachwuchs die Corona-Schwere nicht merken zu lassen. Selbst wenn man meint, es zu schaffen: Sogar die Kleinsten sind so clever, dass sie es ohnehin spüren, wenn Dinge schwer wiegen. Die Lasten historischer Unzeiten lassen sich eben nicht einfach ablegen, ab 19. 2. können jedoch zumindest die Schul- und Kindergartentaschen locker von den Schultern gleiten: Es sind Semesterferien! Um sie möglichst leichtfüßig begehen und entspannt planen zu können, hat was ist los? Tipps für Familien gesammelt. Gerade in der Kinderkultur liegt besonderes Augenmerk auf den Corona-Regeln. Die genauen Infos haben die Veranstalter, die jeweiligen Websites sind angeführt.

Geballtes Ferienprogramm

Mit prallem Programm wartet das Kuddelmuddel Linz auf. Stücke wie Die Birne glüht über Thomas Alva Edison (20. 2., ab 7 Jahren) oder Die Wunderlampe mit dem Kasperl (25.-27. 2.) wechseln sich mit Ferienwerkstätten ab wie „Comic und Karikatur“ (25. 2.). Am 24. 2. geht’s nach Steyr zur Schmiedewerkstatt ins Atelier von Mario Werndl. www.kuddelmuddel.at

Das Ars Electronica Center Linz lädt zu den Family Days (24.-25. 2.), bei denen etwa Roboter erforscht werden. Das AEC ist neben Francisco Carolinum, Lentos, Nordico, Schlossmuseum, StifterHaus, Kulturquartier und Stahlwelt Teil von Museum Total: Acht Linzer Häuser mit viel Familienprogramm kann man mit einem Ticket von 24. bis 27. 2. besuchen. Infos: www.museum-total.at

An der frischen Luft

Angebote für Frischluft-Fans bietet das Naturschauspiel: Kinder ab zwölf Jahren können etwa an einer geführten Schneeschuhtour im Nationalpark Kalkalpen teilnehmen (19., 20., 26. 2.). Am 23. 2. wird im Böhmerwald gelehrt, wie man aus Pech Salbe gewinnt. www.naturschauspiel.at

Natürlich stehen die Tiergärten in Walding (www.tiergartenwalding.com), Linz (www.zoo-linz.at) und Krenglbach (www.zooschmiding.at) offen.

In den Ferien lädt man in Linz zur Rätselrallye unter dem Motto „Auf Weltreise mit dem Zoo“.

Ebenso geöffnet hat der Botanische Garten in Linz, der sein 70-Jahr-Jubiläum begeht. Bis 20. 3. führt man in die faszinierende Welt tropischer Orchideen. Alle Infos unter: www.botanischergarten.linz.at

Kino

In den großen Kinos, aber auch in den kleineren Häusern für Lichtspielkunst laufen Filme, die Klein und Groß begeistern: Mit „Sing – Die Show deines Lebens“ („Sing 2“, ab 6 J.) kehrt der putzige Koala Buster Moon auf die große Leinwand zurück, der als Produzent wieder allerlei Hürden zu überwinden hat. Der Animationsfilm kombiniert im zweiten Streich tierische Showstars mit den großen Hits von „U2“. Ebenso mit einem Animationsfilm veredelt Disney das Kinoprogramm. „Encanto“ (ab 6) – die farbenfrohe Geschichte über die mit übernatürlichen Gaben gesegnete Familie Madrigal – hat Oscar-Chancen. Zum Spielfilm-Hit hat sich „Die Schule der magischen Tiere“ (ab 0 Jahren) entwickelt – über junge Menschen und ihre zauberhaften Gefährten.

„Bunte Brise“ im Schlachthof Wels

Die Saxophonistin Ursula Laudacher ist am 27. 2. mit ihrem Erzähltheater „Ursophon“ in der Veranstaltungsreihe „Bunte Brise“ für die ganze Familie im Schlachthof Wels zu Gast. Mit „Zirkusluft“ erzählt sie eine Mitmachgeschichte; mit Michael Kurz (Gitarre) und Martin Hiptmair (Akkordeon, Geige, Bass) – für alle ab drei Jahren, 16.30 Uhr, Karten (kein Vorverkauf): www.schlachthofwels.at

Märchen im Kornspeicher

Elisabeth „Lisa“ Wagner schlägt am 27. Februar im Kornspeicher Wels ihr Buch „Das klingende Märchenschloss“ auf: „Sieben auf einen Streich“ - diese Worte kennt wohl jeder, sie stammen aus dem Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ nach den Gebrüdern Grimm lädt mit Musik zum Mitmachen ein. Beginn ist um 16 Uhr, Karten und alle Infos gibt es online unter www.kornspeicher.at

Junges Theater Landestheater

Das „Junge Theater“ am Landestheater Linz lädt am 27. 2. mit dem Stück „Es war einmal“ zu einem „Märchenchaos nach den Brüdern Grimm“ für alle ab fünf Jahren. Märchen sind wie Nachrichten aus einer anderen Welt, die in der Regie von Susanne Schwab verwoben und mit einer Prise Gegenwart vermischt werden. Studiobühne Kammerspiele, 15 Uhr, Karten: 0732/7611-121, www.landestheater-linz.at

Schattentheater in Ottensheim

Wenn das Papier- und Schattentheater Isipisi sein Geschichtenbuch aufschlägt, tut sich eine zauberhafte Welt auf: Am 26. 2., 15 Uhr, ist das Figurenspiel im Alten Bauhof in Ottensheim zu erleben: Das Stück „Faul & Frech – Schweinepech“ erzählt von Friedrich Ottokar, einem faulen Schwein, das sich durch harte Prüfungen quält, bis es sein Glück findet (ab 3 J.), Karten gibt es online: www.alterbauhof.at

Musicalzauber

Das „Team Semestro“ lädt am 19. 2., 17 Uhr, und am 20. 2., 15 Uhr, zum Familienmusical „Das Dschungelbuch“ in der Choreografie von Iassen Stoyanov. Linz, Theater Maestro, Bismarckstrasse 18, 0732/77 11 76, Karten: www.maestro-linz.com

Im Stadttheater Bad Hall blickt am 26. 2., 14 und 18 Uhr das Familienmusical „Betlehem“ von Birgit Minichmayr hinter die Ereignisse der Heiligen Nacht auf die Menschen, die damals zur Volkszählung ins kleine Städtchen Betlehem kamen: Für alle ab 6 Jahren. Karten: Ö-Ticket, Infos: www.stadttheater-badhall.com

In der Spinnerei in Traun lädt bereits am 15. 2. (16 Uhr) „Tarzan“ zum Dschungelabenteuer. Theater Liberi inszeniert die Geschichte von Edgar Rice Burroughs farbenprächtig für alle ab 4 Jahren. Karten: Tel. 07229/ 62032, www.kulturpark.at

„Do it yourself“ mit dem Lentos

„Do ist yourself“ – unter diesem Motto lädt das Lentos Kunstmuseum Linz alle ein, selbst daheim kreativ zu werden. Auf der Homepage finden sich zehn Ideen als pdf-Format zum Herunterladen. Die Anregungen reichen von Tipps fürs Fadenspiel über Schattenzeichnungen bis zum lustigen Kartoffelporträt. Zu finden unter www.lentos.at/programm/kinder-familie/diy-lentos-atelier