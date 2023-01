Wegscheider muss "Anti-Wegscheider" in seiner Sendung verlesen

„Ich meine, was machen die für ein Theater wegen 2,5 Millionen gemeldeten Fällen von teils schweren Nebenwirkungen, es gibt keinen Beweis, dass die irgendwas mit der Impfung zu tun haben.“

Sätze wie diese, die Ferdinand Wescheider, der Intendant des Salzburger Privatsenders Servus TV, in seiner als Satire getarnten Wochensendung "Der Wegscheider" mit einer Kasperlfigur in der Hand von sich gibt, haben den Presseclub Concordia dazu veranlasst, Beschwerde bei der Medienbehörde KommAustria einzubringen. Diese hat gestern in einem 43 Seiten umfassenden Spruch Verletzungen gegen das im Audiovisuellen Mediendienst-Gesetz vorgeschriebene Objektivitätsgebot in mehreren "Wegscheider"-Sendungen festgestellt.

Verzerrend und ohne ausreichendes Sachsubstrat

Der Red Bull Media House GmbH muss demnach binnen sechs Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides drei Mal in aufeinanderfolgenden Wochen im Rahmen der Sendung „Der Wegscheider“ jeweils am Samstag ab ca. 19:26 Uhr durch Verlesung und Einblendung des Textes im Bild zu veröffentlichen:

„Die Kommunikationsbehörde Austria hat im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht Folgendes festgestellt: Die Red Bull Media House GmbH hat im Rahmen ihrer Sendung ‚Der Wegscheider‘ durch einige Aussagen in den Sendungen vom 06., 13., 20. und 27.11. sowie vom 04.12.2021 das Objektivitätsgebot durch teilweise grob verzerrende Formulierungen ohne ausreichendes Sachsubstrat verletzt.“

Sollte die Sendung nicht mehr ausgestrahlt werden sei der Spruch im Rahmen eines vergleichbaren Formats zu bringen.

Servus TV, das die Sendungsbeiträge als Satire bezeichnet, die keinerlei Beschränkungen unterliege, kann nun binnen vier Wochen gegen den Bescheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegen.

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur