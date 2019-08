In seinem neuen Buch vergleicht er Motive quer durch den Alpenraum und untersucht bildliche Verbindungen bin ins alte Griechenland und nach Ägypten. Wer sich mit Felsbildern, von denen es auch in Oberösterreich viele gibt, auseinandersetzen will, kommt um dieses gut gemachte Buch nicht herum. Foto: ein paganer Blitzeschleuderer aus Merveilles (F).

