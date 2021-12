Feinstes Handwerk aus dem Untergrund

Mit mehr als 300 Kunstwerken, die für knapp 150 Bands entstanden sind, wartet "The Raw Stuff" auf. Und was für Bands das sind: Blink-182, Lagwagon, NOFX, Pearl Jam, Pixies, Sum 41 oder Queens of the Stone Age. Was wie ein Line-up eines Festivals von internationaler Strahlkraft klingt, wird von Heimischen ergänzt, darunter Texta, Russkaja und Voodoo Jürgens.

Allen gemeinsam ist, in Flyern, Postern, Plakaten und Albencovern keine beliebigen Marketingmittel zu sehen, sondern die Chance, Kunst weiterzutragen. Hier kommen die zwölf österreichischen Vertreter zwischen 30 und 45 Jahren ins Spiel, die Thomas Gasperlmair vorstellt. Sie werden engagiert, um diese Medien als Illustratoren zu konzipieren und zu gestalten. "The Raw Stuff" ist das erste Buch seiner Art in Österreich. Es bewegt sich zwischen Bildband und Kollektivbiografie, Werkschau und persönlichen Geschichten über den Weg zur Kunst. Diese lesen sich meist wie Liebesbriefe an das Comic, Science-Fiction und die Kultur der Post-Grunge-Ära. Einmal sogar wie einer an eine Bierbrauerei in Delaware, über die sich die Chance ergab, für einen großen US-Act zu zeichnen. Ergänzt wird dies um Einblicke in künstlerische Prozesse zwischen rein digitaler Zeichnung und Siebdruckverfahren.

Dabei förderte der 34-jährige Gasperlmair eine starke oberösterreichische Beteiligung zutage. Neben dem als SBÄM immer bekannteren Engelhartszeller Stefan Beham werden Lisa Arnberger ("Missfelidae"), Christoph Kaderle ("Chrizao") und Camille Blanchemain aus Linz präsentiert. Michael Hacker, der etwa für Green Day werkte, absolvierte die Linzer Kunstuni. Andreas Haslauer ("Epileptic.Media") habe, so Gasperlmair, erst in der Landeshauptstadt mit seinen Malereien begonnen – er verschönerte die Fassade der KAPU, die für fast jeden der Illustratoren im Buch eine wichtige Station war.

Echo aus ganz Europa

Gasperlmair hatte Bedenken, ob sein Werk zünden würde. Das Echo war aber überwältigend. Bislang trudelten Bestellungen aus den USA, England, Italien und Frankreich ein. Gasperlmair fragte bei den Künstlern nach, ob es sich bei den Käufern um Familie und Freunde handeln könnte. Nein. Es waren schlicht Interessierte, die Kunst für Bands genauso packte wie Musiker in aller Welt.

"The Raw Stuff": Thomas Gasperlmair (Hg.), 2021, 264 Seiten, 25 Euro, therawstuff.at

Werke in "The Rax Stuff":

Illustration von Lisa Arnberger,

"Pixies"-Plakat von Thomas Hacker