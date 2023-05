Feines Musica-Sacra-Konzert mit Barockgeigerin Nina Pohn 

Schon Leopold Mozart pries in seiner Violinschule die Viola d’amore als „besondere Art der Geigen, die, sonderlich bey der Abendstille, recht lieblich klinget“. Die oberösterreichische Geigerin Nina Pohn nahm das zum Anlass, um eben zur abendlichen Stunde in die Martinskirche zu einem Soloabend im Rahmen von Musica Sacra zu laden. Das Besondere an der Viola d’amore ist ihr Zwitterwesen zwischen den Violen und den Geigen. Von den ersteren hat sie ihren Korpus und die fünf bis sieben Saiten, von den Geigen das bundlose Griffbrett. Ganz speziell sind aber ihre Aliquotsaiten, die unter dem Griffbrett verlaufen und lediglich durch Resonanz zum Schwingen gebracht werden.

Silbriger Klang

Das erzeugt den silbrigen Klang und das feine echoartige Nachklingen, das man bei der Komposition subtil einplanen muss. Nina Pohn beschäftigt sich vielfältig mit historischen Streichinstrumenten, eben auch mit der Viola d’amore. Damit begeisterte sie das zahlreiche Publikum. Den zweiten Teil des Konzerts bestritt sie mit ihrer barocken Geige und präsentierte darauf Johann Sebastian Bachs große d-Moll-Partita, die sich mit den Eigenheiten der barocken Standardtänze auf ganz anderer Ebene auseinandersetzt. Pohn traf die Charaktere der Tänze auf den Punkt und ließ die technischen Schwierigkeiten des polyphonen Spiels auf vier Saiten mit einem Bogen und vier Fingern vergessen.

Fazit: Ein feiner Abend, der für viele Zuhörer die erste Begegnung mit einem Exoten unter den Streichinstrumenten bedeutete.

Autor Michael Wruss Michael Wruss