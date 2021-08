Als Diva der Blockflötenszene wirbelt Dorothee Oberlinger die Alte Musik feurig auf. Unter dem Titel "La tempesta di mare" warf sie mit dem Ensemble Castor einen wahren Sturm an italienischem Barock in den Linzer Arkadenhof. Die Besetzungen wechselten: Entweder Oberlinger solierte und das Ensemble trat dazu in Dialog, oder man musizierte nach dem Typ der Triosonate, in der zwei Violinen von der Continuo-Gruppe begleitet werden.