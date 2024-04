Fatima Hellberg ab Oktober 2025 mumok-Chefin

Die in Schweden geborene derzeitige Leiterin des Bonner Kunstvereins, Fatima Hellberg, wird ab 1. Oktober 2025 Nachfolgerin von Karola Kraus als Direktorin des Wiener Museums moderner Kunst Stiftung Ludwig (mumok). Cornelia Lamprechter bleibt für eine weitere fünfjährige Amtsperiode wirtschaftliche Geschäftsführerin.

Für die künstlerische Leitung hatten sich 17 Frauen und sieben Männer beworben, 16 davon aus dem Ausland. Sieben Personen wurden zu Hearings eingeladen, zwei von der Findungskommission empfohlen. Hellberg sei eine "international bestens vernetzte, unglaublich versierte und kreative Führungspersönlichkeit", hob Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) hervor.

Derzeit ist das mumok im Zuge einer Sanierung bis Juni geschlossen. Ab Herbst 2025 soll "ein Geist der Lebendigkeit" in das Museum einziehen. "Meine Vision ist ein lebendiges Museum. Das ist mir ganz wichtig", sagte die künftige Generaldirektorin. Ein lebendiges Museum müsse "neue Narrative und Verbindungen schaffen, sich als Gastgeber begreifen und Großzügigkeit, Offenheit und Wärme gegenüber dem Publikum ausstrahlen", sagte die 38-Jährige.

Internationale Kuratorin

Die künftige Direktorin studierte Visuelle Kulturen und Kunstgeschichte an der Universität Oxford sowie Curating Contemporary Art am Royal College of Art in London. Sie hat Ausstellungen und Projekte in der Tate Modern in London, dem CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco, in der Malmö Konsthall und dem Museion in Bozen kuratiert. 2015 bis 19 war sie Künstlerische Leiterin im Künstlerhaus Stuttgart, seit 2019 ist sie Direktorin des Bonner Kunstvereins.

