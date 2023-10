"Romeo und Julia" im Musiktheater: Fatale Liebe in der Vorstadt

Strommasten und Stromkabel soweit das Auge reicht, hinten ein verlassener Spielplatz, Passanten hasten durch die Gegend. Manche schieben Rasenmäher wie Kinderwagen vor sich her. In eine triste Vorstadt versetzte Choreografin Caroline Finn Sergej Prokofjews Tanzstück "Romeo und Julia", das am Samstag im Linzer Musiktheater Premiere hatte. Nach der Ouvertüre macht düsterer Sound vom Band in der nächsten Szene gleich klar: Das hier geht sicher nicht gut aus.