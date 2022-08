Zu einer außergewöhnlichen musikalischen Erfahrung wurde das Konzert des Round Table Club Wels am Sonntag auf Schloss Kammer. Bei einem Violinabend sieht man meist den Geiger als den Solisten an. Doch egal um welche Musik es sich handelt, sie wird nur dann emotional packend zum Ereignis, wenn Geiger und – in diesem Fall – der Pianist in ihrem Tun scheinbar ganz selbstverständlich zu einer harmonischen Einheit zusammenfinden.