Faszinierend abgründige Facetten des Todes mit Franz Welser-Möst

Es war emotional und durchaus auch intellektuell wahrlich kein einfaches Sommerprogramm, das die Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst am Montag im Großen Festspielhaus präsentierten. Ging es doch um Tod und Erlösung und die Verschiebung der Wahrnehmung des menschlichen Endes in all seinen Facetten.

Ist es bei Wagners "Parsifal" die romantisch verklärte, christologisch gefärbte Erlösung, die der durch Mitleid wissende reine Tor durch seinen Erkenntnisweg erfährt, oder das beinahe siegreiche Einziehen des "Helden" in Richard Strauss’ symphonischer Dichtung "Tod und Verklärung" in ein transzendentes Jenseits, das absoluten Frieden und makellose C-Dur-Schönheit verspricht, so verkehrt sich der Tod in Dmitri Schostakowitschs 14. Symphonie in den Anfang vom Ende, einen Zustand, der seit den beiden Weltkriegen und den grausamen diktatorischen Regimen auf beinahe der ganzen Welt zur realen Lebenswirklichkeit geworden ist.

Begleiter und Damoklesschwert

Der Tod als ständiger Begleiter, als Damoklesschwert einer Gesellschaft, das jederzeit zuschlagen kann und der menschlichen Seele nicht die geringste Chance auf Erlösung bietet. Eine Sichtweise, gestärkt von Gedichten Federico Garcia Lorcas, Guillaume Apollinaires, Wilhelm Küchelbeckers und Rainer Maria Rilkes, die der schwerkranke und immer wieder in Todesangst lebende Komponist Schostakowitsch sechs Jahre vor seinem Tod quasi als Resümee eines vom Regime gegängelten und höchstens im Innersten erfolgreichen Leben aus atheistischer Sichtweise zieht.

In allen Fällen Musik, die eine klangliche Nahtoderfahrung evoziert, die in jeder Sekunde die eigene Endlichkeit spüren lässt und doch eine gewisse selige Unendlichkeit auslöst. Vor allem dann, wenn Sänger wie Asmik Grigorian und Matthias Goerne von jenen schicksalshaften Momenten berichten, die plötzlich mitten im Leben den Tod bereiten, oder – auch durchaus umgekehrt gedacht – mitten im Tod die Hoffnung auf ein neues Leben eröffnen, das es aber in einer atheistisch programmierten sozialistischen Gesellschaft nicht geben darf. Faszinierend, wie beide an die Grenzen gehen, um den textlichen und emotionalen Inhalt höchst intensiv erfahrbar und erlebbar zu gestalten.

Weder Pathos, noch Härte

Genial aber auch die Wiener Philharmoniker, die sowohl in großer Besetzung bei Wagners Vorspiel zu Parsifal und bei Strauss’ "Tod und Verklärung" als auch in der klanglich intimen Kammerorchesterbesetzung von Schostakowitschs 14. Symphonie brillierten. Großartig auch Franz Welser-Mösts Lesart der Partituren, die weder romantisches Pathos noch brutale Härte zuließ, sondern beinahe als nüchterner Beobachter von außen an die Sache heranging und dabei umso intensivere und emotional tiefere Regungen auslöste.

Fazit: Abseits aller oberflächlicher Sommerkost und Nullachtfünfzehn-Programmierung mit den immergleichen Symphonien ein faszinierend zusammengestelltes und ebenso ausgeführtes Programm.

Salzburger Festspiele: Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst, Großes Festspielhaus, 5. 8.