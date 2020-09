Fantastische Kleinode mit vielen Quallen und zwei Kruzifixen

Quallen sind zwar hübsch anzuschauen, aber keine Sympathieträger per se. Allein ihre 670 Millionen Jahre andauernde Geschichte auf dem Blauen Planeten zeugt von Widerstands- und Anpassungsfähigkeit. Und der Mensch, der sich an physische Begegnungen mit dem durchsichtigen Etwas auf ewig erinnern wird, befeuert dessen Existenz. Denn so ziemlich alles, was dem Ökosystem auf der Erde schadet, begünstigt die Existenz der Quallen.

Wissenschafter sagen: Wenn alles andere zugrunde gegangen ist, werden Quallen die einzigen Überlebenden sein.

Bis 20. Februar wird nun im Linzer Schlossmuseum im Rahmen der Mini-Ausstellung "win > < win" der Berliner Künstlergruppe "Rimini Protokoll" dem Thema Quallen sieben Minuten Raum und Zeit gegeben. So lange dauert die spannende Kopfhörerdurchsage über die widerstandsfähigen Zeitgenossen in einer "Dunkelkammer". In deren Zentrum steht ein rundes Aquarium, prall gefüllt mit echten Ohrenquallen.

Zuletzt war diese markante Schau in der "Royal Academy of Arts" in London zu sehen. Für Alfred Weidinger, Geschäftsführer der Landes-Kultur GmbH, sind Installationen wie diese eingebettet in die Dauerausstellung im Schlossmuseum richtungsweisend: "Bis zu 15 solcher Ausstellungen wollen wir pro Jahr machen." Weidingers erklärtes Ziel ist es, die großartigen Bestände des Hauses in neuer Form – nämlich in Geschichten verpackt – zu präsentieren.

Kreuz, virtuell und haptisch

Ähnliches gilt für die zweite Mini-Installation "Meet your Maker", die bis 13. Dezember im Schlossmuseum zu sehen ist. Dabei wird in einem Raum ein haptisches Kruzifix einem virtuellen spektakulär gegenübergestellt, und zwar mit Christian Lemmerz’ Virtual-Reality-Arbeit "La Apparrizione" gegenübergestellt. Diese beiden Ausstellungen sind ideale Appetitanreger für einen ausgedehnten Besuch im Linzer Schlossmuseum. (att)

Ausstellungen im Schlossmuseum: "win > < win" von Rimini Protokoll bis 20. Februar 2021 sowie "Meet your Maker" bis 13. Dezember. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie Feiertag, von 10 bis 18 Uhr, Montag geschlossen