Fanta 4 rappen unterm Dom

"Ist es die da, die da am Eingang steht, oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die mit ’m dicken Pulli an, Mann? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann."

Mit der Hip-Hop-Nummer "Die da!?!" ist im Jahr 1992 der Stern der ersten deutschen Rapper namens "Die Fantastischen Vier", kurz "Fanta 4", aufgegangen. Heuer feierte die Band mit den Musikern Thomas D, And. Ypsilon, Michi Beck und Smudo ihr 33-jähriges Bestandsjubiläum – mit mehr als 400.000 Besuchern bei ihrer Live-Tournee. Am 25. Juli 2024 machen Fanta 4 einen Zwischenstopp bei "Klassik am Dom". Auf der Setlist stehen weitere Klassiker wie "Troy", "Sie ist weg" oder "MfG – mit freundlichen Grüßen".

Damit hat "Klassik am Dom"-Veranstalter Simon Ertl sein Programm für die Saison 2024 finalisiert. Diana Krall beginnt am 11. Juli den musikalischen Reigen, dann folgen Pizzera & Jaus, der Musical-Abend "Tonight", Zucchero, Anna Netrebko und Yusif Eyvazov sowie Peter Cornelius.

Karten: klassikamdom.at, ticketwall.at, oeticket.com, im Domcenter Linz. Per E-Mail: domcenter@dioezese-linz.at und Tel. 0732/946100

