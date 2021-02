Familienmusiken vor den Vorhang

Unter dem Motto "Klingendes Oberösterreich" suchen das OÖ Volksliedwerk und die OÖN Familien, die alpenländische Volksmusik machen – egal ob als Duo, Drei- oder Viergesang, ob Saitenmusik, Weisenbläser, Harmonikaduo oder in ungewöhnlichen Instrumentenkombinationen. "Gerade in der Zeit der kulturellen Stille möchten wir wissen, wie viele singende und musizierende Familien es im Land gibt, und sie kennenlernen", sagt Elisabeth Freundlinger, Präsidentin des Volksliedwerkes. Mitmachen können Familien, die Videos mit einem Musikstück aus dem Bereich der alpenländischen Volksmusik auf nachrichten.at/familienmusik hochladen. Die OÖN stellen ausgewählte Teilnehmer vor. Das Volksliedwerk nimmt die Videos in sein Archiv auf, um ein Abbild der Familienmusiken in diesem speziellen Jahr zu erhalten. Alle Infos gibt es auf nachrichten.at/familienmusik.

