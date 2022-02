Damon Galguts Roman "The Promise" wurde im Vorjahr mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Im Februar steht die deutsche Übersetzung "Das Versprechen" als Nummer 1 auf der ORF-Bestenliste. Der 1963 in Pretoria geborene Autor erzählt darin drei Jahrzehnte aus der Geschichte der weißen südafrikanischen Farmerfamilie Swart. Die Handlung setzt in den Achtzigerjahren ein, als die Apartheid noch existierte, aber schon unter starken politischen Druck geriet.