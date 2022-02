"Falter"-Satire ist zulässig

Eine mit "geilzeit" betitelte Fotomontage im Stil einer Krippenszene zeigte Sebastian Kurz’ Lebensgefährtin Susanne Thier mit entblößter Brust. Der Presserat erklärte die Montage nun als medienethisch zulässig. Die Veröffentlichung sei "eine Persiflage darauf, dass familiäre Gründe (und nicht belastende Chatnachrichten) für den Rückzug aus der Politik ausschlaggebend gewesen seien".

Zu prüfen galt es, ob Thier in den politischen Diskurs miteinbezogen werden durfte. Zwar übte Thier selbst keine politische Funktion aus, doch war sie während der politischen Tätigkeit von Kurz wiederholt in den Medien präsent. "Folglich nahm Thier am öffentlichen Leben teil, und die Beziehung mit Kurz wurde für die politische Erzählung des Politikers eingesetzt", hielt der Senat 1 des Presserats fest.

"Ob die Satire als gelungen einzustufen ist und ob es sinnvoll war, die Lebensgefährtin des politischen Akteurs in den Mittelpunkt der Bildkomposition zu rücken, sind Geschmacksfragen, für die die Senate des Presserats nicht zuständig sind", wurde final festgehalten.