Falstaff an der Wiener Volksoper in neuer Mission

"Die Lustigen Weiber von Windsor" hatten am Samstag Premiere in der Wiener Volksoper.

In ihrer Fassung von Otto Nicolais komisch-fantastischer Oper "Die Lustigen Weiber von Windsor", die am Samstag in der Wiener Volksoper Premiere hatte, verlegt Regisseurin Nina Spijkers die Handlung von der Zeit um 1848 in die Epoche nach 1918, als der Adel entmachtet war und das Wahlrecht für Frauen kurz vor der Einführung stand. Spijkers streicht die feministischen Züge deutlich hervor. Ein verarmter Sir und kämpferische Frauen, die auch mal die Hosen anziehen.