Fall Ziegler: Brisante Protokolle aus dem ORF

"Ich bin schon ziemlich verwundert darüber, dass meine Aussagen, die ich im Vertrauen auf eine anonyme Behandlung gemacht habe, nun in Zeitungsredaktionen landen", sagt Manfred K. (Name auf Wunsch von der Redaktion geändert). Der langjährige Mitarbeiter des ORF-Landesstudios Niederösterreich hatte am vergangenen Mittwoch der Untersuchungskommission in der Affäre rund um Robert Ziegler, den Direktor des ORF-Landesstudios Niederösterreich, ein mehrseitiges Konvolut vorgelegt, in dem er teils