Fall Teichtmeister: Burgtheater will lernen, "sich besser zu verhalten"

Die Affäre rund um den Schauspieler Florian Teichtmeister und dessen Besitz von Kinderpornos zieht beinahe täglich Stellungnahmen nach sich. Am Montag veröffentlichte hat das Burgtheater-Ensemble ein Statement zur Causa. Teichtmeister war bis zum 13. Jänner, als der Fall in der Öffentlichkeit bekannt geworden war, Ensemblemitglied an der Burg. Man sei "voller Trauer, Wut und Unverständnis über das Geschehene" und sprach den Kindern und Jugendlichen, "denen auf brutale Weise Gewalt angetan worden ist", Mitgefühl aus. "Es erschüttert uns, dass unser Arbeitsplatz für die Opfer, aber auch für zahlreiche andere Menschen in diesem Land nun mit einem derart grässlichen Verbrechen in Verbindung gebracht wird."

Das Ensemble will alles in seiner Macht Stehende tun, damit "das Theater ein Ort der Humanität, des Respekts und der Achtung bleibt" und hier auch den Opfern eine Stimme gegeben wird. Wichtig sei nun zu lernen, wie man sich in Zukunft "besser verhalten" könne. Gleichzeitig sprach sich das Ensemble dezidiert gegen eine Vorverurteilung aus. Ein Theater bestehe aus vielen Menschen, "ein Einzelner kann und darf nicht für alle stehen". Die Aufdeckung solcher Verbrechen und Prävention müssten dazu beitragen, derartige Taten in Zukunft zu verhindern.

"Grundsätzlicher Diskurs"

Auch die feministischen Interessenvertretungen "FC Gloria" und "Regisseur*nnen" meldeten sich zu Wort: "Die Schuld des Angeklagten ist durch sein Geständnis unbestritten. Die Verantwortung der Entscheidungsträger in Theater und Film, die den Darsteller nach der Anzeige durch seine Ex-Lebenspartnerin weiter engagierten, wurde bislang von den handelnden Personen nicht voll umfänglich übernommen." So eröffne der Fall Teichtmeister einen grundsätzlichen Diskurs über Schuld und Verantwortung.

Mehr zum Thema Kultur Nominierungs-Dilemma um "Corsage": "Man soll die Kinder in den Vordergrund stellen" WIEN. Der Film "Corsage", in dem Florian Teichtmeister Kaiser Franz Joseph spielte, befindet sich im Rennen um den Auslands-Oscar. Nominierungs-Dilemma um "Corsage": "Man soll die Kinder in den Vordergrund stellen"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper