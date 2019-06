Experten aus dem Ausland in den ORF-Stiftungsrat?

Der ORF-Stiftungsrat solle sich demnach in Zukunft zu mindestens einem Drittel aus renommierten Medien- und Wirtschaftsexperten zusammensetzen.

Nicht die parteipolitische Zuverlässigkeit solle das wichtigste Kriterium für die Bestellung sein, sondern "das echte Interesse und das notwendige Wissen um die Weiterentwicklung eines wichtigen Medienunternehmens", so die Resolution. Gefordert wird konkret, dass in den Stiftungsrat Manager der schweizerischen SRG beziehungsweise von ARD und ZDF berufen werden und im Gegenzug ORF-Führungskräfte grenzüberschreitend in die jeweiligen Aufsichtsorgane einziehen.

Weiters wünscht sich der Redakteursrat unter anderem eine Aufwertung und Verbesserung des Mediathek-Angebots, ein Ende der Sparprogramme in den Landesstudios sowie das Ende der Mitsprachemöglichkeit der Politik bei Postenbesetzungen, zum Beispiel der Landeshauptleute bei der Besetzung von Landesdirektoren.

Neue Initiative "wirfuerdenorf"

In eine ähnliche Stoßrichtung gehen die gestern in der Akademie der bildenden Künste in Wien vorgestellten Forderungen der parteiunabhängigen Initiative "wirfuerdenorf". Die von Persönlichkeiten wie Chris Lohner, Robert Menasse, Felix Mitterer, Michael Köhlmeier oder Elfriede Jelinek sowie verschiedenen zivilgesellschaftlichen Institutionen getragene Kampagne tritt unter anderem ein für eine Reform der Medienförderung, das Ende der politischen Gängelung des ORF, einen entpolitisierten Stiftungsrat und die Beibehaltung des ORF-Programmentgelts.