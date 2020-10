Expedition ins Land der "Diatonischen"

Zum Auftakt der Brucknerhaus-Reihe "Musik der Völker" lud am Montag Kurator und Moderator Klaus Huber nicht wie sonst zwei Ensembles ein, sondern inszenierte ein oberösterreichisch-salzburgisches Grenztreffen mit Bayern.

Im Zentrum dabei ein Instrument, das sich in den letzten Jahren neuer Beliebtheit erfreut und dabei die volksmusikalische Determiniertheit weit über Bord geworfen hat. Die "Ziach" oder "Quetschn" ist erwachsen geworden und geht mit denen, die die Geheimnisse ihrer "Bedienung" kennen, liebend gern auf "Diatonische Expedition". Expeditionsleiter ist der Tausendsassa auf der Diatonischen Harmonika, Alexander Maurer, der als Salzburger sowohl an der Anton Bruckner Privatuniversität als auch an der Hochschule für Musik und Theater München eine Klasse leitet.

Mit seinen Meisterschülerinnen und -schülern Katharina Baschinger, Theresa Lehner, Katrin Auer, Monika Schwaiger, Genoveva Schwarz, Jakob Steinkellner, Josef Steinbacher, Michael Weissensteiner, Jakob Schöttl, Andreas Schmid und Matthias Pürner nahm er das Publikum mit auf eine Reise durch den vielfältigen Kosmos dieses wunderbaren und enorm flexiblen Instruments und zeigte, dass man ausgehend von den Wurzeln der bäuerlichen Musik in ganz andere Gefilde gelangen kann.

So Matthias Pürner, der seine Steirische mit einer Loop-Station verbindet und so ganz neue Möglichkeiten entdeckt. Jakob Steinkellner geht bei vertrackten Siebenachteltakten das Licht auf und lotet die Virtuosität des Instruments aus. Aber auch als simples Begleitinstrument, ja selbst als "Basso continuo"-Instrument beim Begleiten der "Recercada segunda" von Diego Ortiz, die Theresa Lehner nicht minder virtuos auf dem Hackbrett intonierte, eignet sich das beinahe universelle "Faltenradio". Ihren Heimvorteil durfte Katharina Baschinger aus Feldkirchen ausspielen, die als Jüngste in die vielfältigsten Rollen, auch die der Komponisten, schlüpfte und mit Maurer nicht nur Bossa nova tanzte.

Fazit: Ein gelungener Einstieg in die "Musik der Völker"-Saison mit einem fulminanten Porträt einer großen grenzüberschreitenden Ziach-Klasse mit Klasse

Artikel von Michael Wruss