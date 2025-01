Ex-Song-Contest-Teilnehmerin Kaleen meldet sich zurück

Kaleen trat im Vorjahr mit "We will Rave" beim ESC an.

Wer heuer für Österreich zum Song Contest nach Basel fährt, wird morgen enthüllt. Heute meldet sich die rot-weiß-rote Teilnehmerin vom vergangenen Jahr zurück: Kaleen ("We Will Rave") veröffentlicht laut Aussendung vom Mittwoch am Freitag ihre neue Single "Knocking On Heaven's Door". Es handelt sich nicht um eine Coverversion des gleichnamigen Songs von Bob Dylan, sondern um einen pulsierenden Dance-Kracher.

Aus dem Archiv: Oberösterreicherin Kaleen singt beim ESC - Ihre Oma ist keine Unbekannte

Demnächst folgt die EP "Mine". Zusammengearbeitet hat die Österreicherin dafür in Bournemouth mit dem Produzentenduo RedTriangl (u.a. David Guetta, Charlie Puth). Zu allen fünf Songs der EP wurden Musikvideos in den NuBoyana Studios in Sofia gedreht. "Nach dem einzigartigen Abenteuer Eurovision wollte ich einen neuen Weg einschlagen – einen, der sich wirklich wie meiner anfühlt", wird Kaleen in einer Aussendung zitiert. Demzufolge plane sie bereits eine Europatour, erste Details zu Terminen und Städten sollen bald folgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper