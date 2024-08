Ex-Rolling-Stone Bill Wyman rockt mit 87 Jahren noch immer

Gerade haben die Rolling Stones eine weitere US-Tournee absolviert. Mick Jagger führt weiterhin auf den größten Bühnen der Welt seinen Tanz auf, während Keith Richards seine Gitarre zupft. Der ehemalige Stones-Bassist Bill Wyman hat dem Rock-'n'-Roll-Zirkus schon lange den Rücken gekehrt - nicht aber der Musik. Jetzt hat er sein neues Soloalbum veröffentlicht.

"Es ist nicht so, dass ich das jeden Tag mache", erzählt der 87-Jährige im Begleittext zum Album. "Aber manchmal sehe ich einfach eine Gitarre in einer Ecke des Zimmers, ich schnappe sie mir und dann macht es einfach Klick."

Eigenkompositionen und Cover

"Drive My Car" heißt die neue Scheibe, auf der Wyman seine vertraute Mischung aus britischem und amerikanischem Rhythm And Blues zum Besten gibt. Er hat Eigenkompositionen und Coverversionen wie Bob Dylans "Thunder In The Mountain" oder Hans Theessinks "Storm Warning" eingespielt. Wyman singt diese Songs mit der rauen, fast hauchigen Stimme eines alten Mannes. Das hat Charme und klingt cool.

"Ich hab' das einfach gemacht, erst einmal allein", erzählt Wyman in einem Videoclip zur Veröffentlichung. "Ich habe den Rhythmus auf einer akustischen Gitarre in meinem kleinen Arbeitszimmer in meinem Haus in London gespielt. Ich habe die Texte geschrieben und hab dann mit Terry das Grundgerüst aufgenommen." Gemeint ist Terry Taylor, Mitglied von Wymans Band The Rhythm Kings. Wie auch Gitarrist Robbie Macintosh und Schlagzeuger Paul Beavis ist Taylor einer von Wymans langjährigen Mitstreitern auf dem neuen Album. Die Musik sei "im Grunde so geblieben wie auf den Demoaufnahmen", sagt Wyman, "aber die anderen Musikern haben es verfeinert".

Lässige Album mit viel Groove

Bill Wyman hat "Drive My Car" vor allem aus einem Grund aufgenommen – weil er Lust dazu hatte. Den Spaß an der Sache hört man dem einstigen, eher stillen Rolling-Stones-Musiker auf seiner ersten Platte seit neun Jahren von Anfang bis Ende an. Je nach Zählung ist es sein sechstes oder sein neuntes Soloalbum, vor allem aber ist es ein lässiges Album mit viel Groove.

