"Everything Everywhere All at Once" gewann Hollywoods Regiepreis

Daniel Kwan (35) und Daniel Scheinert (35) wurden in der Nacht auf Sonntag von der Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles ausgezeichnet.

Kwan und Scheinert setzen sich gegen Hollywood-Veteran Steven Spielberg ("The Fabelmans"), Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Todd Field ("Tàr") und Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick") durch.

Den Preis für das beste Regiedebüt gewann Charlotte Wells für "Aftersun". Neben der Schottin waren unter anderem die französischen Regisseurinnen Alice Diop ("Saint Omer") und Audrey Diwan ("Das Ereignis") im Rennen.

Die DGA-Trophäen wurden zum 75. Mal verliehen. Die Preise gelten als Indikator für die spätere Oscar-Verleihung. Im vorigen Jahr holte die neuseeländische Regisseurin Jane Campion ("The Power of the Dog") erst den DGA-Preis und dann auch den Regie-Oscar.

