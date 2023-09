Evelyn Grill: „Kunst bedeutet pure Freude“

Wenn am 8. September Mozarts Singspiel „Die Zauberflöte“ im Stadttheater Bad Hall Premiere feiert, wird das auch für Evelyn Grill ein besonderer Moment sein. Bilder der in Steyr geborenen und in St. Valentin aufgewachsenen Künstlerin sind die Vorlage für das Bühnenbild der Inszenierung von Intendant Thomas Kerbl. Grill schuf nicht nur die Vorlagen, sondern gestaltete auch die riesigen Elemente des Bühnenbildes.