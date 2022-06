Am 17. April 1961 ließen sich Roswitha und Friedrich Zauner kirchlich trauen. Das 60-jährige Hochzeitsjubiläum war dem Literaten-Paar im Vorjahr noch gemeinsam vergönnt. Knapp 20 Jahre hatte sie „ihr“ Theaterfest, die Evangelienspiele in Rainbach im Innkreis „zusammengeschweißt“, wie ihr zweitältestes Kind Anne Zauner was ist los? sagt. Im August 2021 jedoch starb Roswitha Zauner, Lyrikerin und Autorin aus Peuerbach, kurz vor ihrem 83. Geburtstag.