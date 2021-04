Eurovision Song Contest wird mit Publikum geplant

In einem Feldversuch will die niederländische Regierung damit untersuchen, wie Großveranstaltungen mit Publikum unter Corona-Maßnahmen stattfinden können. Eine endgültige Entscheidung darüber gibt es Ende April.

Zuvor hatte die EBU drei mögliche Szenarien für den kommenden ESC aufgestellt. Von einer Show mit wenigen Einschränkungen bis zu einer Show im Lockdown mit eingespielten Beiträgen werde alles bedacht. Wie genau der ESC 2021 ausgetragen wird, soll sich Ende April entscheiden.

Für Österreich tritt heuer Vincent Bueno an. Der Wiener ist beim zweiten Semifinale am 20. Mai mit seinem Song "Amen" an der Reihe. Für eine Teilnahme am Finale muss Bueno unter die Top Ten.