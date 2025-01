Europas beste Kinochefin kommt aus Österreich

Sie hat sich gegen 1200 Konkurrenten und Konkurrentinnen durchgesetzt und ist in Oberösterreich keine Unbekannte: Wiktoria Pelzer, die von 2010 bis 2017 das Programm des Linzer Filmfestivals Crossing Europe mitverantwortete, wurde zur besten Kinochefin in Europa gewählt. Dabei wusste die 39-Jährige nicht einmal, dass sie für den Preis "Entrepreneur of the Year" des renommierten Netzwerks Europa Cinemas überhaupt im Rennen war (mehr in der Box).