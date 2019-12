Europäische Filmpreise: "The Favourite" zum besten Film gekürt

Der Film konnte sich unter anderem gegen Roman Polanskis "J'accuse", der die Dreyfuss-Affäre beleuchtet, und Pedro Almodovars Quasi-Selbstporträt "Leid und Herrlichkeit" durchsetzen.

"The Favourite", der die Hofintrigen der englischen Königin Anne Anfang des 18. Jahrhunderts porträtiert, war zuvor bereits mit Preisen überhäuft worden: Beste Kamera, bester Schnitt, bestes Kostümbild, bestes Maskenbild, beste Komödie und beste Regie gingen auf sein Konto. Hauptdarstellerin und Oscar-Preisträgerin Olivia Coleman konnte außerdem die Auszeichnung zur besten Schauspielerin einheimsen.

Die Gewinner

BESTER SPIELFILM: "The Favourite" ("The Favourite - Intrigen und Irrsinn") von Yorgos Lanthimos (Großbritannien/Irland)

BESTE REGIE: Yorgos Lanthimos für "The Favourite" ("The Favourite - Intrigen und Irrsinn")

BESTE SCHAUSPIELERIN: Olivia Colman in "The Favourite" ("The Favourite - Intrigen und Irrsinn")

BESTER SCHAUSPIELER: Antonio Banderas in "Dolor y Gloria" ("Leid und Herrlichkeit")

BESTES DREHBUCH: Celine Sciamma für "Portrait de la Jeune Fille en Feu" ("Porträt einer jungen Frau in Flammen")

BESTER DOKUMENTARFILM: "For Sama" ("Für Sama") von Waad al-Kateab und Edward Watts (Großbritannien/USA)

BESTE KOMÖDIE: "The Favourite" ("The Favourite - Intrigen und Irrsinn") von Yorgos Lanthimos (Großbritannien/Irland)

EUROPÄISCHE ENTDECKUNG DES JAHRES: "Les Miserables" ("Die Wütenden - Les Miserables") von Ladj Ly (Frankreich)

BESTER ANIMATIONSFILM: "Bunuel en el Laberinto de las Tortugas" ("Bunuel - Im Labyrinth der Schildkröten") von Salvador Simo (Spanien/Niederlande)

BESTER KURZFILM: "Cadoul de Craciun" ("The Christmas Gift") von Bogdan Muresanu (Rumänien/Spanien)

PUBLIKUMSPREIS: "Zimna Wojna" ("Cold War") von Pawel Pawlikowski (Polen/Großbritannien/Frankreich)

EHRENPREIS FÜR DAS LEBENSWERK: Werner Herzog

EUROPÄISCHER BEITRAG ZUM WELTKINO: Juliette Binoche

EUROPÄISCHER BEITRAG FÜR SERIEN: Achim von Borries, Henk Handloegten und Tom Tykwer für "Babylon Berlin"

EURIMAGES-PREIS FÜR EUROPÄISCHE KOPRODUKTION: Ankica Juric Tilic

BESTE KAMERA: Robbie Ryan für "The Favourite" ("The Favourite - Intrigen und Irrsinn") (Großbritannien/Irland)

BESTER SCHNITT: Yorgos Mavropsaridis für "The Favourite" ("The Favourite - Intrigen und Irrsinn") (Großbritannien/Irland)

BESTES SZENENBILD: Antxon Gomez für "Dolor y Gloria" ("Leid und Herrlichkeit") (Spanien)

BESTES KOSTÜMBILD: Sandy Powell Sandy für "The Favourite" ("The Favourite - Intrigen und Irrsinn") (Großbritannien/Irland)

BESTES MASKENBILD: Nadia Stacey für "The Favourite" ("The Favourite - Intrigen und Irrsinn") (Großbritannien/Irland)

BESTE FILMMUSIK: John Gürtler für "Systemsprenger" (Deutschland)

BESTES SOUNDDESIGN: Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova und Laurent Chassaigne für "La Noche de 12 Anos" ("Tage wie Nächte") (Spanien/Frankreich)

BESTE VISUELLE EFFEKTE: Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Neha Hirve, Jesper Brodersen und Torgeir Busch für "Om Det Oändliga" (Über die Unendlichkeit") (Schweden/Deutschland/Norwegen)