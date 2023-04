321.000 Besucher lockte das Linzer "Crossing Europe" seit seinem Debüt 2004 an. Da sich der "durchschnittliche" Gast des Filmfestivals selten von nur einer Produktion verführen lässt, geht eine andere Zahl wohl in die Millionen: jene der Begegnungen, zu verdanken einer im Vergleich (fast) überschaubaren Zahl an Filmen (2948 seit 2004) und Sälen.

Die 20. Auflage von 26. April bis 1. Mai wird in sechs Sälen (Moviemento und City-Kino, Central) 139 filmische Arbeiten aller Längen und Stile aus 45 Ländern bieten. Und die Intendantinnen Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler werden mit ihrem Team wieder Großes verfolgen. Keine Frage, kein Motto, sondern eine zentrale Forderung prägt das Jubiläum: "Europe, we need to talk!" ("Europa, wir müssen reden!").

Worüber? Aufschluss geben die programmatischen Linien, die das gestern präsentierte Programm durchziehen: das Offensichtliche wie den Krieg in der Ukraine, das Verdrängte wie die Folgen der "griechischen" Tragödie durch die Finanzkrise und vor allem das, was in der Luft liegt: die unterschiedliche Sicht auf das Leben der Generationen durch das Aufbrechen eines Traditionsmodells: Vater, Mutter, Kind(er), Arbeit, Wohlstand. Dazu kommen besondere Bilder und Filmkünstler: Der Dokumentarfilm "Eastern Front" (zu sehen am 26. und 29. 4.) von Vitaly Mansky und Yevhen Titarenko führt an die russisch-ukrainische Front: Titarenko hatte sich mit einer Kamera am Körper mehrere Monate einer Gruppe von Sanitätern angeschlossen. Anerkennung zollt man der griechischen Schauspielerin Angeliki Papoulia, "einer der kompromisslosesten Schauspielerinnen Europas", sagt Gebetsroither, die Theater-Regiestar Frank Castorf in "Medea" inszenieren wird. Sechs Arbeiten mit ihr erinnern mitunter an die Krisenjahre Griechenlands ("A Blast", 26., 28. 4.) und bringen Werke des dreifach Oscar-nominierten Yorgos Lanthimos ("The Favourite") nach Linz.

Die "jungen, mutigen Stimmen des Programms, die sich in vielen Langfilmdebüts zeigen", wie Riedler sagt, prägen visuelle Kreativität und unerschrockenes Hinterfragen – auf lokaler wie internationaler Ebene. Im slowakischen Film "Nightsiren" (26., 27. 4.) lässt Regisseurin Tereza Nvotová (35) eine Hexe auf alte Macht- und Geschlechterstrukturen los, die Innviertlerin Isabella Friedl hinterfragt sie in "Cloudy Memories" (29. 4.) am Beispiel der Pflege ihrer Oma. Wer macht’s? Friedls Mutter.

Das Freche, das Fantasievolle ist Teil des Festival-Erbguts, man sieht es auch beim Freiluft-Auftakt (20. 4., Lentos): Dort führt der allererste Eröffnungsfilm "Über eine Straße" auf die Linzer Dametzstraße vor 20 Jahren – ohne Menschen mit Smartphones, mit einer Pfingstprozession und leicht bekleideten Frauen.

Info: 26. 4. bis 1. 5., Vorverkauf ab Montag, crossingeurope.at

