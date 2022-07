"Europa rettet und tötet gleichzeitig"

Tanja Maljartschuk, geboren 1983, lebt seit 2011 in Wien, 2018 erhielt sie den Bachmann-Preis. Ihren Roman "Blauwal der Erinnerung" (2016) zeichnete das ukrainische Programm der BBC als "Buch des Jahres" aus. 2022 erhielt sie den Usedomer Literaturpreis für ihr Gesamtwerk. Am 4. Juli liest die Autorin ab 19 Uhr in der Reihe "Stifterhaus außer Haus" im Musikpavillon im Linzer Donaupark.