EU empfiehlt vierte Impfung für alle ab 60

Führende EU-Behörden halten es angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa für sinnvoll, allen Menschen im Alter ab 60 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 zu verabreichen. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfahlen zweite Booster-Impfungen für Personen ab 60 sowie für Vorerkrankte. Diese könnten mindestens vier Monate nach der letzten Impfung verabreicht werden. Bereits im April hatten die in Stockholm und Amsterdam ansässigen Behörden Auffrischungsdosen für alle ab 80 empfohlen.

ECDC-Direktorin Andrea Ammon warnte, dass man derzeit steigende Corona-Fallzahlen sehe. Auch bei den Einweisungen in Krankenhäuser und der Belegung von Intensivstationen gehe der Trend in mehreren Ländern nach oben. Hauptgrund für diese Entwicklung sei die Ausbreitung der Omikron-Untervariante BA.5. "Dies signalisiert den Beginn einer neuen Covid-19-Welle in der Europäischen Union", erklärte die Medizinerin. In Österreich hatte das Nationale Impfgremium Ende Juni den vierten Stich ab 65 Jahren und für Risikopersonen empfohlen. Auf persönlichen Wunsch ist die Auffrischungsimpfung für alle ab zwölf vier Monate nach der Drittimpfung möglich, geraten wird zu einem Abstand von sechs Monaten.